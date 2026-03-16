На Херсонщине депутат горсовета получил 'должность' от оккупантов и поплатился: какой приговор вынес суд

Депутата Алешковского городского совета, что на Херсонщине, приговорили к девяти годам заключения за сотрудничество с россиянами. Во время оккупации он согласился работать в незаконной администрации.

Мужчину осудили заочно, поэтому приговор начнет действовать, когда коллаборациониста задержат. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Подробности дела

Депутата горсовета от запрещенной партии "ОПЗЖ" суд признал виновным в коллаборационной деятельности. Ему назначили девять лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также мужчине на 15 лет запретили работать в органах власти.

До полномасштабного вторжения коллаборационист работал секретарем Алешковского городского совета и был депутатом. В 2022 году он начал сотрудничать с оккупантами и получил должность так называемого "первого заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации. Впоследствии стал "заместителем председателя" незаконной администрации округа.

На этих должностях он помогал налаживать работу оккупационной власти: подбирал работников, участвовал в мероприятиях, в поддержку РФ, убеждал местных жителей сотрудничать с оккупантами и предлагал им работу в незаконных органах.

Кроме этого, он передал компьютерную технику представителям незаконного правоохранительного органа в Алешках.

