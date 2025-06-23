'Могло повлиять на переговорный процесс в Стамбуле': Малюк рассказал, как СБУ предотвратила покушение на брата Ермака. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали планы российских спецслужб и предотвратили убийство Дениса Ермака - брата руководителя Офиса президента Украины. Теракт планировали совершить 15 мая - в день, когда проходила встреча в Стамбуле, на которой присутствовал и Андрей Ермак.

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Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк на встрече с журналистами. Он отметил, что покушение на брата главы ОП могло повлиять на переговорный процесс.

"Россияне хотели совершить теракт до 15 часов 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное россиянам мы не дали", – заявил глава СБУ.

По словам Малюка, исполнителем должен был стать молодой харьковчанин, инженер по специальности. Ему дали задание – взорвать Дениса Ермака самодельной бомбой. Теракт должен был произойти в Киеве по месту жительства брата Ермака.

Денис служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, а также уничтожает врага с помощью дронов. Большую часть времени находится на линии боевого соприкосновения. Поэтому враг планировал убить его с помощью взрывного устройства в столице, когда он вернется из боевого распоряжения.

Исполнитель приехал в Киев, снял квартиру, где правоохранителям удалось установить видео и аудио контроль. Кроме этого украинские спец-службисты осуществили техническое проникновение к телефону "киллера" и зафиксировать много разговоров, во время которых российские кураторы давали ему указания.

"Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью - начинал все мастерить. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы, сам делал детонатор", – рассказал глава СБУ.

Он добавил, что такого количества взрывчатки достаточно было, чтобы от дома ничего не осталось.

"Вам для понимания: для подрыва большого джипа достаточно 800 граммов, чтобы это было "в хлам". Для обычной машины - 400 граммов. А 2,5 кг – это нет ни стенок, ни перестенок, ничего, если взорвать взрывное устройство в подъезде", – отметил Малюк.

Враг очень спешил. Исполнителю сказали, чтобы он пришел в квартиру Дениса Ермака, позвонил в дверь и передал ему посылку.

"Это классическая схема использования "втемную". Исполнитель купил два телефона, один из которых был присоединен к взрывчатке. У русаков был слуховой контроль – если бы они услышали, что агент подошел к цели и ему открыли дверь, они бы сразу организовали взрыв. Однако благодаря профессионализму СБУ этого удалось не допустить", – подчеркнул Василий Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал подробности покушения на Сергея Стерненко, которое произошло 2 мая. По его словам, за организацией нападения стоит ФСБ России, а сам Стерненко был одной из целей из-за активной волонтерской деятельности и принципиальной проукраинской позиции еще с 2014 года.

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