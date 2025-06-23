'ФСБ на полчаса нас опережала': Малюк рассказал подробности покушения на Стерненко

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал новые детали о попытке покушения на волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко, которая произошла 2 мая. По его словам, за организацией нападения стоит ФСБ России, а сам Стерненко был одной из целей из-за активной волонтерской деятельности и принципиальной проукраинской позиции еще с 2014 года.

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Об этом Малюк рассказал на встрече с журналистами. Стерненко передал на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Такая эффективная поддержка ВСУ сделала его особенно опасным для врага.

"Почему целью россиян стал Сергей Стерненко? Объясняю. По состоянию на сегодняшний день Сергей поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более чем 600 подразделений. Стерненко лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным", – сказал он.

В то же время дата покушения – 2 мая – была выбрана не случайно: именно в этот день 2014 года пророссийские силы не смогли реализовать сценарий создания "Бессарабской народной республики" в Одессе, и Стерненко был одним из тех, кто этому активно противостоял.

"Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея, четвертое", – сказал глава СБУ.

Служба безопасности еще до покушения имела оперативную информацию о подготовке, но идентифицировать исполнительницу удалось только непосредственно перед нападением. Тогда же Стерненко была предоставлена охрана. Утром 2 мая, когда волонтер вышел из подъезда, его сопровождали помощник и сотрудник ЦСО "А". В тот же момент вблизи подъезда женщина открыла огонь из двух пистолетов прямо в спину.

"Я пригласил Сергея к себе, мы проговорили элементы его физической безопасности, предоставили профессиональную охрану. 2 мая Сергей выходит утром из подъезда, первым идет его помощник – гражданский, вторым идет Сергей, третьим идет сотрудник ЦСО А. И рядом с подъездом в спину Сергею открывает стрельбу из двух рук женщина, которая на первый взгляд не вызывает никаких подозрений. Третьим выходил наш сотрудник, сработал профессионально, сократил дистанцию, выбил пистолет, обездвижил. Кстати, когда уже "сидел" на ней, ему звонит наш глава контрразведывательного отдела, который вел это дело, говорит: "Мы вычислили, вот такая-то мадам, рядом квартиру сняла, она будет совершать покушение". Он говорит: "Да я уже "сижу" на ней. Порядок", – пояснил Малюк.

"ФСБ на полчаса нас опережала", – признался он, подчеркнув, что именно благодаря оперативному анализу и повышенным мерам безопасности удалось сорвать план врага.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В мае Стерненко получил пулевое ранение. Пуля попала ему в ногу и прошла навылет, в тот же день его прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

– Женщина, которая стреляла в активиста, была задержана на месте инцидента. Ей инкриминируют покушение на убийство, совершенное по заказу, с целью получения выгоды и по предварительному сговору; также – государственную измену.

– 2 мая адвокат нападавшей Анатолий Юрченко заявил, что российский агент убедил женщину, якобы она работает на СБУ, а Стерненко, которого она не знала и за деятельностью которого не следила, – на ФСБ. Женщина признала свою вину и изъявила готовность помогать следствию.

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