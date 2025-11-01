"Миру рассказывают правду о зверствах России": в ГПУ назвали количество производств по военным преступлениям оккупантов

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время встречи с журналистами в Литве рассказал о масштабах расследования военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. По его словам, сейчас в Украине зарегистрировано около 190 тысяч уголовных производств. Встреча состоялась сегодня и стала возможностью поблагодарить литовских партнеров за солидарность и поддержку.

Кравченко отметил, что литовские медиа играют заметную роль в донесении правды о войне в Украине. "Когда правда звучит громко – ослабевает безнаказанность", – написал он в Facebook. Генпрокурор также напомнил, что Литва одной из первых присоединилась к совместной следственной группе, которая координирует работу по документированию военных преступлений.

Координация и ответственность

Во время встречи речь шла не только о статистике, но и о конкретных примерах международного сотрудничества. Руслан Кравченко отметил решение литовских партнеров привлечь к ответственности одного из подозреваемых в военных преступлениях как историческое. Это, по его словам, "Решение литовских партнеров привлечь к ответственности подозреваемого в военных преступлениях – историческое и дает сильный сигнал: ни один исполнитель, ни один командир не избежит правосудия".

Генпрокурор подчеркнул, что достижение справедливости – это совместная работа государств, следователей и журналистов.

"Я уверен – вместе мы добьемся неотвратимости наказания. И сделаем так, чтобы следующие поколения никогда не почувствовали того, что переживает нынешняя Украина", – отметил Кравченко.

Масштабы преступлений

По данным ГПУ, около 190 тысяч уголовных производств касаются преступлений, которые российские войска совершили против мирного населения, военнопленных и гражданской инфраструктуры. Речь идет о массовых убийствах, пытках, обстрелах жилых кварталов, депортации детей и разрушении культурных объектов.

Украинские следователи работают в координации с Международным уголовным судом и европейскими партнерами, в частности с Литвой, Польшей, Нидерландами и Эстонией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что следователи Нацполиции установили личности еще пятерых российских военных, причастных к военным преступлениям на Киевщине. Злоумышленники убили 17 мирных жителей во время оккупации Бучи. Подозреваемым грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

