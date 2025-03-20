Минометная пирамида: журналистка раскрыла, как срываются поставки боеприпасов на фронт

Украина должна была получить 500 тысяч мин калибра 120 мм до конца 2024 года. Агентство оборонных закупок (АОЗ) заключило контракт с государственным заводом, деньги были уплачены, но на фронт дошло всего 170 тысяч мин из заказанных, и то ненадлежащего качества. В то же время АОЗ вместо штрафов продлевает контракт предприятию на весь 2025 год.

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Об этом пишет журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова. Она раскрыла, как срываются поставки боеприпасов из-за абсурдных действий АОЗ.

"Это пирамида МММ в закупках мин. Иначе не назовешь", – возмущается журналистка.

Она напомнила, что в феврале в прошлом году АОЗ подписала контракт на изготовление сотен тысяч мин одним из государственных заводов. Эти партии должны быть поставлены на фронт до конца года.

"Это должно было быть 500 тысяч мин калибра 120 мм – колоссальные объемы, которые до этого выполнить ни один из украинских производителей не мог и потому и не брался. А этот берется. Хотя заведомо уже понятно и военпредам и в МО, что это слишком рискованно", –

Первые поставки этих мин начали поступать на фронт в сентябре прошлого года. А уже в ноябре эти мины "взрываются" скандалом о некачественных Бк, летящих на головы наших защитников, а не окупантов.

Скандал с минами настолько мощный, что Минстратегпром был вынужден объяснять, что происходит. В ведомстве заявили, что им известно о некачественных БК и что уже с фронта отзывают бракованные мины.

Но беда в том, что взамен отозванных некачественных мин украинским защитникам не поставили другие качественные.

"И это тогда, когда битва за Покровск и жаркое под Торецком", - отмечает журналистка.

Между тем завод, взявший на себя обязательство поставить до конца года 500 тысяч мин, представал только 170 тысяч. Вопрос о том, где остальные мины, остался без ответа.

В то же время АОЗ продлевает срок действия контракта до 2025 года, чтобы завод избежал штрафов за невыполнение.

"И теперь АОЗ снова планирует заказать у того же производителя еще несколько сот тысяч мин. Вы скажете, что это абсурд? И будет прав", возмущается журналистка.

Юлия Кириенко-Меринова в своем сообщении не указывает, о каком именно заводе идет речь. В сети предположили, что, вероятно, речь идет о государственном "Павлоградском химзаводе", который оскандалился в прошлом году некачественными поставками БК.