Международные наблюдатели отметили риски для справедливого судебного разбирательства по делу "Роттердам+"

Мониторинговая миссия IAC ISHR по итогам наблюдения за рассмотрением дела "Роттердам+" в Высшем антикоррупционном суде заявила о совокупности процессуальных обстоятельств, которые ставят под сомнение определённость, последовательность и внутреннюю согласованность версии обвинения.

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Об этом говорится в отчете миссии по итогам заседания 15 июля.

По оценке наблюдателей, в ходе изучения доказательств сторона защиты неоднократно указывала на противоречия, неточности и недостаточную конкретизацию фактических обстоятельств, на которые ссылалось обвинение. В то же время суд сам неоднократно задавал прокурору вопросы относительно доказательной силы отдельных материалов и их связи с инкриминируемыми действиями.

В миссии подчеркивают: придание спорным материалам решающего значения без надлежащей проверки и без реальной возможности для защиты их опровергнуть может поставить под сомнение общую справедливость судебного разбирательства.

Эксперты напоминают о позиции Европейского суда по правам человека, согласно которой обвинительный приговор может основываться только на убедительных, достоверных и согласованных доказательствах, а все разумные сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

По заключению наблюдателей, если выявленные противоречия не будут устранены, а доказательная сила материалов – мотивированно объяснена, это может сузить возможности защиты и поставить под сомнение соответствие обвинения стандарту доказывания виновности "вне разумного сомнения". Такие признаки могут быть релевантными для оценки соблюдения гарантий статьи 6 Европейской конвенции по правам человека.

Мониторинговая миссия IAC ISHR выполняет одну из основных задач IAC ISHR – способствует соблюдению права на справедливый суд и внедрению современных практик в судебное производство.