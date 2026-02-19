Украинцам не позволят остаться в ЕС автоматически: что ждет беженцев в 2027 году

Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в Евросоюзе (ЕС), как правило нужно прожить в той или иной стране не менее 5 лет. Но период проживания беженцев из Украины для этого засчитан не будет, поэтому они будут вынуждены переходить на национальные разрешения.

Об этом сообщила "Радио Свобода" специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон. Она отмечает, что продвигала это разрешение, когда занимала должность еврокомиссара по вопросам внутренних дел, но впоследствии тема зашла в тупик.

Йоханссон объяснила, что в большинстве стран ЕС национальное законодательство предусматривает возможность получения постоянного или долгосрочного вида на жительство после пяти лет легального пребывания. Но к украинцам, которые получили приют в странах Евросоюза, этот механизм не будет применен автоматически.

По ее словам, после завершения срока действия временной защиты – вероятнее всего, это произойдет в марте 2027 года – украинцам придется переходить на национальные разрешения для проживания. Это будет происходить по действующим правилам каждой отдельной страны-члена или их соответствующим образом обновят.

"Относительно европейского разрешения на долгосрочное проживание – я предлагала поправку к нему, когда была еврокомиссаром, но, к сожалению, переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Поэтому мы имеем старый режим долгосрочного вида на жительство, и он не позволяет засчитывать годы под временной защитой", – отметила спецпредставительница.

Йоханссон заверила, что ряд стран ЕС хочет, чтобы украинцы остались после завершения временной защиты. Для этого они уже сейчас меняют собственное законодательство.

"Сейчас мы видим, как государства-члены используют свое действующее национальное законодательство, а некоторые также работают над новым законодательством, например Польша, которая недавно объявила комплексное решение, где предусмотрен перевод 900 тысяч украинцев на польские виды на жительство. Этот процесс продолжается почти во всех государствах-членах", – сказала Йоханссон.

В то же время, по ее словам, некоторые государства-члены несколько медленно начинают реально анализировать, что именно необходимо изменить в национальном законодательстве, чтобы позволить украинцам, которые работают и интегрированы в общество, оставаться на соответствующей правовой основе. Из-за этого украинские граждане могут оказаться в неопределенности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Чехии планирует продолжить политику своих предшественников относительно специального долгосрочного проживания для украинцев. Это означает, что часть беженцев получит стабильный правовой статус в стране.

