Мешал кормить голубей: в Полтаве пенсионерка за $500 заказала расправу над соседом

Киевский райсуд Полтавы судил местную пенсионерку, которая заказала нападение на своего соседа. Женщина хотела, чтобы мужчину избили, потому что тот якобы мешал ее сыну кормить птиц.

Об этом говорится в тексте приговора, который появился в Едином реестре досудебных решений. Подсудимая заявляла, что обидчик разрушал кормушки для птиц, которые делал ее сын.

По данным следствия, обидчик, выгуливая собаку, якобы наносил ей вред: пес лаял на птиц, а сам мужчина ногой опрокидывал поилки. Соседи ссорились, вызывали полицию, а сын пенсионерки даже пробивал колеса на автомобиле оппонента, за что ранее его штрафовали.

В конце концов женщина решила кардинально решить проблему. В июле 2024 года пенсионерка через знакомого вышла на мужчину, который согласился найти "специалиста", хотя все участники "боевика" были работниками полиции.

Заказчица просила покалечить мужчину на всю жизнь: или чтобы ему выбили глаза, или чтобы выстрелили в них из пистолета Флобера. Она предложила 500 долларов США, передала фотографию соседа, рассказала о его графике и маршрутах прогулок с собакой.

Полицейские вышли с ним на связь и попросили "подыграть": мужчине наложили грим, имитирующий тяжелые травмы глаз, и сделали фотоотчет для заказчицы, за что и получили 500 долларов. После передачи денег ее задержали.

На суде женщина признала вину лишь частично, заявив, что хотела только напугать соседа. Суд обвинил ее в организации законченного покушения на умышленное тяжкое телесное повреждение на заказ и отправил за решетку на шесть лет и восемь месяцев.

