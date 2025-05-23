Маршрут преодолевали почти трое суток: в Винницкой области задержали нарушителей, которые хотели попасть в Молдову, переплыв Днестр. Фото

Пограничники в Винницкой области задержали мужчин, которые пытались попасть в Молдову, переплыв Днестр. До границы они добирались на велосипедах, спрятав гидрокостюмы под обычной одеждой.

Видео дня

Маршрут мужчины преодолевали почти трое суток. Подробности рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

"На велосипедах в гидрокостюмах нарушители пытались попасть в Молдову, переплыв Днестр. До границы они добирались на велосипедах, надев гидрокостюмы еще в городе, а сверху – обычную одежду, чтобы не вызвать подозрений. Имели с собой водонепроницаемую сумку для документов и телефонов. Маршрут преодолевали почти трое суток", – говорится в сообщении.

"Путешествие" для мужчин завершилось в Винницкой области, где их задержали пограничники. На потенциальных нарушителей госграницы составили административные протоколы.

Напомним, на днях в ГПСУ рассказали, сколько мужчин задержали за незаконные попытки пересечения границы. С начала полномасштабной войны украинские пограничники задержали около 50 тысяч мужчин, которые пытались покинуть страну незаконными способами. Большинство из них – около 45 тысяч – задержаны непосредственно на "зеленых" участках границы, блокпостах и контрольных постах в приграничных районах, остальные пытались выехать по поддельным документам или с помощью других незаконных способов через официальные пункты пропуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!