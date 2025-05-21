В ГПСУ рассказали, сколько мужчин задержали за незаконные попытки пересечения границы

С начала полномасштабной войны украинские пограничники задержали около 50 тысяч мужчин, которые пытались покинуть страну незаконными способами. Зато данные о тех, кому все же удалось нелегально пересечь границу, могут предоставить соседние государства.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телемарафона. По его словам, значительная часть этих задержаний, около 45 тысяч человек, состоялась непосредственно на "зеленых" участках границы, блокпостах и контрольных постах в приграничных районах.

Еще примерно 4 тысячи мужчин пытались пересечь государственную границу через официальные пункты пропуска, предъявляя поддельные документы или прибегая к другим незаконным способам.

Представитель ГПСУ уточнил, что информацию о тех, кто таки сумел незаконно покинуть территорию Украины, могут предоставить только сопредельные государства, на территории которых этих лиц задерживают. Внутренние статистические данные охватывают только тех, кого удалось поймать на украинской территории.

"В данном случае не идет речь о тех лицах, которым удалось незаконно пересечь границу, потому что такие данные могут озвучиваться исключительно сопредельными странами, которые задерживают этих граждан, незаконно пересекших границу", — заявил Демченко.

Для противодействия незаконному пересечению границы ГПСУ тесно взаимодействует с пограничными структурами соседних стран, а также стран Европейского Союза. Такое сотрудничество позволяет эффективнее выявлять и останавливать нелегальное пересечение границы.

По словам Демченко, за период военного положения, когда ограничен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий, количество попыток нелегально пересечь границу возросло.

Как сообщал OBOZ.UA, нелегально покинуть Украину пытаются разными способами. Так, недавно на Закарпатье в 300 метрах от государственной границы остановили мужчину, который "путешествовал" на моноколесе в Словакию.

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