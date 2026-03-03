'Маршрут перестроен': в Винницкой области пограничники сорвали план нарушителей, которые планировали пересечь границу. Фото

В Винницкой области пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста к границе в обход блокпостов. За попытку нелегального пересечения государственной границы организатор получил 12 500 долларов аванса на криптокошелек.

Видео дня

Еще 17 500 должны были доплатить после выполнения "маршрута". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как установили правоохранители, 49-летний таксист из Умани получил через менеджер предложение подзаработать – перевезти трех мужчин из Днепропетровской и Сумской областей до определенной точки вблизи государственной границы. Для минимизации рисков маршрут прокладывали вне официальных блокпостов.

В дальнейшем мужчины планировали самостоятельно пешком пересечь госграницу. Во время санкционированных обысков в рамках уголовного производства изъято транспортное средство и мобильный телефон водителя.

Таксисту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В отношении пассажиров составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы. Следственные действия продолжаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на украинско-молдавской границе пограничники Измаильского отряда задержали мужчину призывного возраста, который пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за пожилую женщину. Во время контроля в пункте пропуска "Новые Трояны" сработало внимание правоохранителей к подозрительной пассажирке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!