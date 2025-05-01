Корректировал удары по защитникам Покровска: как наказали агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ, помогавшего врагу корректировать ракетные и артиллерийские удары по позициям ВСУ на Покровском направлении. 39-летний мужчина приговорен к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. "По доказательной базе Службы безопасности к 15 годам заключения приговорен еще один агент ФСБ, действовавший на Донбассе. Он корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары агрессора на самом горячем направлении фронта – Покровском", – говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленником оказался 39-летний рецидивист, уже дважды отбывавший тюремные наказания за разбой. Во время первой "отсидки" в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовал кадровый сотрудник ФСБ и перевел в режим ожидания.

После освобождения он выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился в Белозерске Покровского района. Именно здесь в конце 2024 года агент получил новую задачу от российских кураторов – подготовить координаты для ракетных и артиллерийских ударов по Силам обороны Украины.

Врага интересовали локации укрепрайонов, огневых позиций и запасных командных пунктов украинских войск. Для сбора необходимой информации предатель ходил по местности или наблюдал за движением украинских колонн из своего окна.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали его в январе 2025 года. По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного вражеского агента в Николаевской области. Чиновница горсовета Первомайска по заданию врага шпионила за защитниками украинского юга.

Ранее стало известно, что СБУ задержала российского агента, который "сливал" врагу локации минных полей ВСУ в Донецкой области. Предатель ждал оккупации региона вражескими войсками.

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