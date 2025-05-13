Корректировал удары: на Херсонщине будут судить предателя, который сливал врагу данные о ВСУ
На Херсонщине перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в государственной измене во время военного положения. По данным областной прокуратуры, мужчина сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им важную информацию об украинских военных и инфраструктуре города.
Об этом сообщает проект "Хочу к своим". "Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, которого обвиняют в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что в октябре 2024 года обвиняемый присоединился к Telegram-боту, который контролировали представители страны-агрессора. Через этот канал он посылал координаты объектов гражданской и критической инфраструктуры Херсона, снимки последствий обстрелов, а также данные о расположении Вооруженных сил Украины, территориальных центров комплектования и подразделений Нацполиции.
Переданная им информация использовалась для планирования и корректировки российских обстрелов по городу.
Сейчас предатель находится под стражей и ждет приговора суда. Ему грозит до 15 лет или даже пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, в Украине осудили медработника, который работал на оккупантов, корректируя ракетно-пушечные удары по Одесской области. 40-летний бывший фельдшер, завербованный в апреле 2024 года, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агентов ФСБ, которые, по данным следствия, готовили координаты для ракетно-дроновых ударов РФ по Киевской и Ривненской областям. Им обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ разоблачила двух коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона. Они "работали" в одном из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.
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