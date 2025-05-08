Готовили удары по Киевской и Ривненской областям: СБУ задержала двух агентов ФСБ. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали еще двух агентов ФСБ. Злоумышленники, по информации следствия, готовили координаты для ракетно-дроновых ударов РФ по Киевской и Ривненской областям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала еще двух агентов ФСБ в Киеве и Ривне. Фигуранты подозреваются в подготовке координат для ракетно-дроновых ударов рф по Украине. По материалам дела, основной задачей этих корректировщиков было найти и передать локации Третьей штурмовой бригады ВСУ. Также рашисты хотели получить координаты военных госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение раненые защитники Украины", – рассказали в пресс-службе.

Следствие установило, что вражескими агентами оказались 24-летний разнорабочий из Киева, а также 32-летний дезертир, который скрывался на западе нашего страны. Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но их координировал один куратор из оккупационного "управления ФСБ по Крыму и г. Севастополь". Сейчас его персональные данные установлены киберспециалистами СБУ.

По инструкциям российского спецслужбиста агенты пытались найти военные объекты и выяснить наличие там личного состава. В случае обнаружения "нужных" целей злоумышленники обходили их, изображая телефонный разговор, а на самом деле снимали видео с привязкой к местности. Для конспирации они использовали по два гаджета: на один – фиксировали локации объектов, а со второго – контактировали с куратором через анонимные чаты в мессенджере.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агентов и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. На финальном этапе спецоперации в двух регионах Украины обоих фигурантов задержали одновременно, когда они шпионили возле военных объектов.

Задержанным сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, – они находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили подпольное PR-агентство, которое работало на спецслужбы РФ. Злоумышленники распространяли материалы, которые, в частности, оправдывают российскую агрессию.

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