Завербовали в апреле 2024 года: в Украине бросили за решетку предателя, который корректировал удары РФ по Одесской области во время работы на 'скорой'. Фото

В Украине осудили медработника, который работал на оккупантов, корректируя ракетно-пушечные удары по Одесской области. 40-летний бывший фельдшер, завербованный в апреле 2024 года, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Установлено, что мужчина, работая на "скорой", собирал координаты для ударов по одному из портовых городов Одесской области.

Предатель попал в поле зрения ФСБ из-за своих антиукраинских высказываний в телеграмм-каналах. После вербовки он передавал оккупантам данные о расположении объектов военной инфраструктуры, в частности морской охраны, пограничников и личного состава ВСУ.

Для маскировки преступления предатель шпионил за вероятными локациями Сил обороны во время рабочих выездов на вызов по номеру 103.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали летом 2024 года. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, на котором были доказательства работы на врага.

Злоумышленник был признан виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала агентов ФСБ, которые, по данным следствия, готовили координаты для ракетно-дронных ударов РФ по Киевской и Ривненской областям. Им обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила двух коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона. Они "работали" в одном из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.

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