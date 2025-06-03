Корректировал атаки по своему подразделению: СБУ задержала российского 'крота' в штурмовой бригаде Нацгвардии. Фото

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского агента. Им оказался 42-летний мобилизованный, проходивший службу в одной из штурмовых бригад Национальной гвардии.

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"Крот" сливал врагу координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов бригады, в которой проходил службу. Подробности раскрыли в СБУ и Офисе генерального прокурора Украины.

"Служба безопасности Украины при содействии министра внутренних дел и командования Национальной гвардии задержала в Харькове еще одного агента ФСБ. По материалам дела, фигурантом оказался 42-летний местный мобилизованный, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии. Как установило расследование, агент корректировал воздушные атаки РФ по локациям "своего" подразделения", – отметили в СБУ.

По данным следствия, на сотрудничество с оккупантами предатель пошел из-за своих пророссийских взглядов. Контактировал с представителем ФСБ он через мессенджер Telegram, вышел же на него через родственников – бывших военнослужащих российской армии, живущих в РФ.

В интересах государства-агрессора мобилизованный, занимая должность командира взвода, сливал врагу координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу. Также "крот" составил и планировал передать куратору списки офицеров бригады и данные по ее численности от роты до батальона.

По данным следствия, взамен ФСБ обещала своему агенту после получения от него разведданных организовать его "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении.

Впрочем, правоохранители вовремя разоблачили вражеского агента и задержали его, при задержании у мужчины изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Еще во время документирования действий предателя были приняты также меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Сейчас предатель находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Максимальная санкция этой статьи – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование под процессуальным руководством ОГПУ проводили сотрудники ГСУ СБУ, оперативное сопровождение осуществляло ГУ "Д" ДЗНГ СБУ.

Напомним, ранее OSINT-аналитики подтвердили, что вместе со стратегическими бомбардировщиками на российских аэродромах дроны СБУ уничтожили самолет ДРЛО А-50. Он находился на аэродроме "Иваново".

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