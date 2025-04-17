Количество попыток незаконно выехать из Украины уменьшается: в Госпогранслужбе привели статистику 2025 года

За три месяца 2025 года украинские пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами ликвидировали более 110 преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. В ГПСУ отметили, что количество попыток незаконно уехать из Украины уменьшается.

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Статистику проанализировал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. На брифинге 16 апреля он сообщил, что попытки нарушений все еще фиксируются каждый день.

"О попытках незаконного пересечения границы. Такие случаи продолжают иметь место и, к сожалению, ежедневно нашим пограничным нарядам приходится задерживать нарушителей", – сказал Демченко.

Однако с июля прошлого года (в том числе и в марте 2025-го) наблюдается постоянная тенденция к сокращению подобных случаев.

"Каждый месяц тенденция идет исключительно к уменьшению. Март не стал исключением. Если сравнить с февралем, то [...] пограничные наряды меньше задерживают лиц, планирующих такие незаконные путешествия", – сообщил представитель ГПСУ.

Он добавил, что стоимость услуг организаторов нелегального выезда – от 5 до 12 тысяч долларов.

"Если говорить о разоблачении и ликвидации этих схем, то с начала года нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами было прекращено деятельность более 110 таких противоправных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы", – заявил Демченко.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Министерстве образования и науки сообщили, что они потеряли связь почти с 1 миллионом 742 тысячами уехавших за границу украинских школьников. Среди одиннадцатиклассников, которые находятся в других странах, всего 25 тысяч продолжают обучение в украинских школах онлайн.

– Вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявлял, что каждый третий украинец, уехавший после начала полномасштабного вторжения России, готов вернуться домой.

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