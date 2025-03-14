Почти половина украинцев за границей не знает, вернется ли: в правительстве объяснили, что нужно сделать

Каждый третий украинец, уехавший после начала полномасштабного вторжения России, готов вернуться домой, но еще больше размышляют над этим. Их решение зависит от экономического обновления, реформ и развития Украины.

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Об этом заявил вице-премьер - министр национального единства Украины Алексей Чернышев. Он признал, что у правительства нет рычагов влияния на украинцев за границей, то есть насильно их вернуться не заставят.

Мы ожидаем, и наши исследования говорят о том, что около 30% украинцев готовы и хотят вернуться домой в Украину. В течение полугода, после того, как будет достигнут постоянный мир, также будут гарантии безопасности. Также мы понимаем, что примерно 30%, остальные 30% уже приняли решение о планировании своей будущей жизни в странах Евросоюза ", – сказал министр.

Остальные 40% украинцев тоже могут вернуться в Украину, отметил он. Но их решение зависит от ряда факторов.

успеха Украины;

экономического обновления;

на восстановление;

обеспечение процессов реформ;

демократизации;

развития страны.

"Украина имеет все шансы, чтобы показать очень качественный результат в этом отношении и доказать, что это развивающаяся страна, что это страна, которая будет наиболее динамичной экономикой стран Восточной Европы после достижения мира. И это обеспечит необходимость увеличения рынка рабочей силы, конкуренция между которыми, между рынками рабочей силы Украины и Европы будет очень важной в последующие годы. И именно этот рынок рабочей силы обеспечит и мотивирует дополнительно украинцев возвращаться ", – заверил Алексей Чернышев.

Он подчеркнул, что невозможно заставить украинцев вернуться. Поэтому задача правительства – создать условия, которые будут мотивировать людей планировать свою жизнь дома. В этом пригодятся хабы единства – за три месяца, что была запущена программа, удалось достичь договоренностей по их открытию в ключевых странах Европейского Союза, в частности в Германии, Чехии и Испании. И скоро планируется открытие хаба в Варшаве.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на возвращение выехавших за границу граждан после 24 февраля 2022 года из государственного бюджета потратят 150 млн гривен. Средства были предусмотрены Министерству экономики на 2025 год по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину".

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