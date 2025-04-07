Карповец раскритиковала дело 'Роттердам+' из-за сокрытия экспертиз и ограничения доступа защиты к материалам

В расследовании дела "Роттердам+" сохраняется ряд нарушений, вызывающих сомнения в объективности и прозрачности досудебного следствия.

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Об этом заявила юрист Валентина Карповец в своем авторском материале, опубликованном на сайте OBOZ.UA.

Согласно информации, которую приводит Карповец, защита по делу неоднократно сообщала о сокрытии стороной обвинения части материалов, в частности экспертных выводов, подтверждающих экономическую обоснованность формулы "Роттердам+" и отсутствие ущерба государственным интересам.

"Защитник Дмитрий Побережный узнал существование этих экспертиз не от прокуроров, а из открытых источников. Киевский НИИСЭ подтвердил факт проведения соответствующих исследований, однако сторона обвинения не предоставила их для ознакомления защиты, в нарушение требований ст. 290 УПК Украины", – отмечает юрист.

Отдельная обеспокоенность, по словам Карповец, вызывает ситуация с отказом прокуроров предоставить новому адвокату доступ к материалам дела, несмотря на завершение досудебного расследования. Такая практика беспрецедентна и противоречит принципу состязательности в уголовном процессе.

Юрист также напоминает, что дело "Роттердам+" четырежды закрывали прокуроры САП, причем законность таких решений дважды подтверждал Высший антикоррупционный суд и его Апелляционная палата. В то же время, расследование каждый раз возобновлялось.

"Создается впечатление, что цель расследования – не установить объективную истину, а поддерживать сложившуюся позицию обвинения", – заключает автор.