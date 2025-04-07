Дело "Роттердам+" уже много лет остается в центре общественного внимания. Несмотря на неоднократные решения о закрытии уголовного производства, расследование продолжается, а его процессуальные особенности вызывают все больше вопросов о прозрачности и соблюдении прав сторон.

Видео дня

Скрытые экспертизы: что происходит по делу?

В ходе судебных заседаний защита неоднократно заявляла о том, что обвинение скрыло часть материалов уголовного производства. Речь идет, в частности, об экспертных выводах, полученных по инициативе стороны обвинения.

Защитник Дмитрий Побережный заявил, что о существовании этих экспертиз он узнал не от прокуроров, а из публикаций в СМИ и соцсетях. Речь идет о выводах Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (НИИСЭ), свидетельствующих об экономической обоснованности формулы "Роттердам+", то есть об отсутствии ущерба государственным интересам.

Защита обратилась в экспертное учреждение, подтвердившее факт проведения соответствующих экспертиз. Однако, несмотря на требования статьи 290 УПК, эти материалы не были открыты стороне защиты и не планируются подаваться в суд.

Почему прокуроры не предоставляют материалы дела?

Еще более странно выглядит ситуация с непредоставлением материалов досудебного расследования адвокату, вступившему в дело после его завершения. Это беспрецедентный случай: прокуроры САП просто отказываются дать защите доступ к материалам, которые являются ключевыми для оценки обоснованности обвинения.

Такой подход прямо противоречит принципу состязательности сторон и равенству возможностей в уголовном процессе. Непонятно, почему суд не спешит решить этот вопрос и предоставить адвокатам доступ к материалам дела.

Четыре закрытия дела, но расследование продолжается

Интересно, что дело "Роттердам+" уже четырежды закрывалось прокурорами САП. Дважды законность таких решений подтвердили Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и его Апелляционная палата. Однако расследование каждый раз возобновлялось, и создается впечатление, что его цель – не установление объективной истины, а поддержка заранее сформированной позиции обвинения.

Можно ли это считать справедливым правосудием? Вопрос риторический.