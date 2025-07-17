Карета скорой с сюрпризом: на Закарпатье пограничники разоблачили оригинальную попытку незаконно выехать в Румынию. Фото

На Закарпатье пограничники задержали автомобиль скорой помощи, который на самом деле оказался прикрытием для организации незаконного выезда за границу. За рулем – не медики, а переправщики, а внутри – человек призывного возраста, который за 10 тысяч долларов надеялся попасть в Румынию, чтобы уклониться от мобилизации.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. Оперативники Мукачевского пограничного отряда разоблачили эту сделку во время реализации полученной информации.

Установлено, что организатором незаконной схемы был 62-летний житель Рахова. К "операции" он привлек еще двух харьковчан, а сам подыскал клиента, которому грозила мобилизация. Чтобы доставить мужчину в пограничную зону без лишних проверок, решили воспользоваться машиной частной фирмы, которая официально занимается транспортировкой больных.

За предоставленный сервис мужчина, который собирался с помощью переправщиков незаконно пересекать границу, должен был заплатить 10 тысяч долларов США. Факт передачи организатору противоправной деятельности этих средств правоохранители задокументировали.

Во время осмотра скорой на месте задержания пограничники нашли 5 мобильных телефонов, 12 тысяч долларов США, 55 тысяч гривен и сам автомобиль марки Renault. Факт передачи взятки задокументирован – деньги уже были в руках организатора.

Всех трех фигурантов задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении "пассажира" скорой составили протокол по статье 204-1 КУоАП – за попытку незаконного пересечения государственной границы. А вот организаторов ждет значительно более серьезная ответственность – по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в Киеве правоохранители задержали с поличным мужчину, который, по информации следствия, обещал "снять с розыска" военнообязанного в системе "Оберег". Свои "услуги" злоумышленник оценил в 20 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам убегать от мобилизации.

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