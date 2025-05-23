В Киеве разоблачили владельца барбершопа, который организовал схему переправки уклонистов за границу. Подробности и фото

Правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам избегать мобилизации.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. "Бизнесмену" грозит до девяти лет лишения свободы.

"Преступными сделками занимался 30-летний частный предприниматель – владелец столичного барбершопа. В разговоре с клиентами он находил желающих нелегально покинуть пределы страны и предлагал им свою помощь. Он сообщал, что якобы имеет знакомых-переправщиков и предлагал мужчинам связаться с ними в мессенджере Telegram. Для убедительности рассказывал, что дельцы работают уже не один день и успешно переправили немало людей", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, после того, как мужчины соглашались на предложение, им звонил со скрытого аккаунта якобы организатор нелегального бизнеса, который знакомил с условиями дальнейшего "сотрудничества".

Например, за 14 тысяч долларов одному из мужчин пообещали организовать переход в Молдову через Одесскую область, минуя пограничные посты. При этом 70% от указанной суммы будущий беглец должен был передать доверенному лицу – парикмахеру в Киеве. Остальное – отдать непосредственно собеседнику после успешного перехода уже в Молдове.

"Предпринимателя"-парикмахера задержали с поличным – сразу после получения части денег в размере 9800 долларов за незаконную услугу. Во время обысков полицейские обнаружили в телефоне злоумышленника переписку с "клиентами", 17 тысяч долларов и удостоверение должностного лица одной из общественных организаций с признаками подделки. По данному факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, организовал схему уклонения от мобилизации. Злоумышленник брался "решать" любые вопросы, связанные с увольнением с военной службы или незаконным выездом за границу.

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