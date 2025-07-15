За $20 тыс. обещал мужчине снять с розыска в системе 'Оберіг': в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который, по информации следствия, обещал "снять с розыска" военнообязанного в системе "Оберіг". Свои "услуги" злоумышленник оценил в 20 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, они разоблачили 35-летнего жителя Киевщины, который наладил коррупционную схему по уклонению от мобилизации. Предприниматель через знакомых распространял информацию о том, что якобы имеет влиятельные связи в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки столицы. Благодаря этому он может "договориться" об исключении призывников из базы "Оберіг".

"Полицейские задокументировали преступную деятельность правонарушителя: за 20 тысяч долларов он пообещал своему 28-летнему "клиенту" "снять его с розыска". Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины сразу после получения части неправомерной выгоды – 10 тысяч долларов от военнообязанного", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам убегать от мобилизации.

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