Из Украины хотели вывезти уникальную коллекцию монет и наконечников для стрел. Фото

Через государственную границу Украины пытались незаконно перевезти предметы старины и монеты, которые могут представлять культурную и историческую ценность. Среди изъятых предметов – бронзовые наконечники для стрел и скифский привязной топор.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Инцидент произошел днем в понедельник, 12 января, на границе с Румынией.

Старинные предметы обнаружили в пункте пропуска "Дяковцы" (с румынской стороны – "Раковец") во время досмотра багажного отделения пассажирского микроавтобуса марки Mercedes, который направлялся на выезд из Украины.

Гражданин нашей страны пытался вывезти за границу коллекцию из 16 монет разного номинала, 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам и скифский привязной топор. Эту попытку пресекли пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни.

Упомянутые выше предметы были изъяты для проведения экспертизы.

По данному факту в Службу безопасности Украины направлено сообщение об обнаружении признаков правонарушения по ст. 201 УК "Контрабанда культурных ценностей и оружия".

Как сообщал OBOZ.UA, на Буковине пограничники раскрыли масштабную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Семеро граждан призывного возраста пытались выехать из страны, скрываясь в грузовике с алкогольной продукцией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!