Координировал священник УПЦ МП: в Запорожье разоблачили агентурную сеть военной разведки России. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье агентурную сеть Главного управления ГШ РФ, более известного как ГРУ. Координировал деятельность вражеских агентов священник одной из местных церквей УПЦ МП.

Видео дня

Клирик вербовал шпионов для вражеской разведки во время своих проповедей, разоблачить сеть помогли показания ранее задержанного корректировщика российских обстрелов. В СБУ раскрыли подробности операции.

Что известно

Разоблачена вражеская агентурная сеть в Запорожье была в рамках операции военной контрразведки СБУ, которая, уточнили в службе, проводилась при содействии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. В результате деятельность сети, работавшей на ГРУ, была нейтрализована.

В этом деле снова "вылезли уши" московской церкви.

"По материалам дела, вражескую ячейку координировал настоятель одного из местных храмов УПЦ МП. Клирик подыскивал пророссийски настроенных жителей во время проповедей, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов. Впоследствии он начал вербовать потенциальных кандидатов в агентурный аппарат страны-агрессора", – указано в сообщении.

Разоблачить вражеского агента в рясе удалось благодаря ранее задержанному в городе российскому корректировщику, который сейчас уже отбывает наказание за работу на РФ за решеткой. Задержанный дал показания на клирика и с тех пор спецслужба начала документировать подрывную деятельность священника.

Также в ходе расследования удалось установить, что настоятель храма УПЦ МП завербовал также 41-летнего мобилизованного, который нес службу в местной воинской части.

"По инструкции российской спецслужбы агент передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении. В агентурный "отчет" он включал сведения о своем батальоне и смежных подразделениях, а также фотокопии документов по развертыванию новых формирований ВСУ на передовой", – отметили в Службе.

Известно, что представитель УПЦ МП и завербованный им военнослужащий координировали свои действия с резидентом (старшим агентом) от 316-го разведцентра российского ГРУ. Им оказался экс-правоохранитель из Запорожья, который сбежал на временно оккупированную часть территории Украины и начал работать на РФ.

Во время обысков у задержанных обнаружены телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений. А у "божьего человека" из УПЦ МП нашли еще и крайне "нужные" любому священнику российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

(государственная измена, совершенная в условиях военного положения); чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); чч. 2, 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

(действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

(оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

Злоумышленники находятся под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности агентурной сети российского ГРУ.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ разоблачили "крота" в Воздушных силах. Предатель передавал врагу информацию о F-16 и Mirage. Майор ВС ВСУ помогал врагу готовить дроновые удары РФ по украинской авиации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!