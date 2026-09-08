Искали "клиентов" через Telegram: в Одесской области полиция раскрыла незаконный канал переправки мужчин в Молдову. Фото

В Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных мужчин в Молдову. Участники группы находили "клиентов" через закрытый Telegram-канал, несколько дней укрывали их в арендованных квартирах и гостиницах, а затем доставляли к границе в багажниках автомобилей или переодетыми в военную форму.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. По данным следствия, организатор схемы находится за границей, а стоимость незаконной переправки составляла 10 тысяч долларов, причем всю сумму мужчины должны были оплатить заранее на указанный криптокошелек.

Закрытый Telegram-канал и 10 тысяч долларов за переправку

По данным правоохранителей, организатор рекламировал в социальных сетях собственный Telegram-канал с закрытым доступом. Попасть в группу можно было только после личного обращения и одобрения администратором.

После договоренностей потенциальные "клиенты" должны были перечислить всю сумму за услугу на криптокошелек. Получив деньги, организатор давал им инструкцию прибыть на поезде в Одессу.

Там в схему вступали другие её участники. Они встречали военнообязанных, после чего размещали их в заранее арендованных квартирах в жилых комплексах или гостиницах.

Мужчины могли находиться там несколько дней, ожидая приказа о дальнейшем выезде. В день переправы их забирали и на автомобилях доставляли в направлении государственной границы.

"Разведка" перед маршрутом

Организаторы предусмотрели отдельную систему конспирации, чтобы избежать встречи с правоохранителями. На несколько километров впереди автомобиля, в котором находились военнообязанные, ехала другая машина.

Её водитель выполнял роль своеобразного "разведчика": проверял маршрут на наличие мобильных блокпостов и пограничных нарядов и предупреждал других участников о возможной опасности.

В случае необходимости мужчин также могли перевозить в багажном отделении автомобиля или переодевать в военную форму, чтобы замаскировать их под военнослужащих.

В приграничной зоне они получали дальнейшие инструкции и маршрут для незаконного пересечения государственной границы вне официальных пунктов пропуска.

По данным следствия, после попадания на территорию непризнанного Приднестровья мужчин встречал другой человек и перевозил дальше. Впоследствии они обращались в местные правоохранительные органы, сообщали о незаконном пересечении границы, проходили проверки, уплачивали штраф и после этого направлялись на территорию Молдовы.

За поиск жилья, перевозку, сопровождение и проверку маршрута участники группы получали от организатора денежное вознаграждение.

Полиция провела 12 обысков

Правоохранители зафиксировали, что по этой схеме в Молдову незаконно переправили как минимум 11 военнообязанных граждан.

Полицейские совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела 2-го пограничного отряда и при силовой поддержке КОРД и батальона полиции особого назначения провели 12 обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях.

Во время одного из обысков правоохранители обнаружили еще одного потенциального "клиента" схемы — в багажном отделении автомобиля находился военнообязанный мужчина.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли деньги, пять автомобилей, 16 мобильных телефонов, банковские карты, видеорегистраторы, тепловизор, жесткий диск, документы и другие вещественные доказательства. Изъятый транспорт поместили на специальную площадку для временного хранения.

Четырем участникам схемы следователи сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Общая сумма залога превышает 5,7 млн грн, а размер залога для каждого составляет от 1,3 до почти 1,7 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области раскрыли схему вывоза уклонистов за границу. Злоумышленники спекулировали "многодетностью": за деньги изготавливали поддельные свидетельства о рождении детей. За возможность выехать из страны в статусе "многодетных родителей" с "клиентов" брали до 5,5 тыс. долларов.

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