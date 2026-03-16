Искал 'легких заработков': СБУ разоблачила дезертира, который по заказу РФ корректировал атаки по Днепру. Фото

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили еще очередного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть и корректировал российские атаки по Днепру.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в понедельник, 16 марта. Как выяснилось, фигурант попал в поле зрения врага, когдаразыскивал "легкие заработки" в Тelegram-каналах после побега.

Как сообщается, агент обходил город и его окрестности для выявления объектов оборонной и критической инфраструктуры. Его интересовали блокпосты, запасные командные пункты украинских войск и станции регионального филиала Укрзализныци.

"Для скрытой фиксации потенциальных "целей" агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров", — говорится в сообщении.

Впоследствии после начала "разведки" фигурант временно "залечь на дно" у своих родственников на Днепропетровщине. Силовикам СБУ удалось его задержать. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага, в частности зашифрованные видеофайлы с военными объектами и координатами на Google-картах.

Следователи сообщили ему о подозрении в госизмене в условиях военного положения. Злоумышленник уже взят под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала завербованного агента, который готовил убийство командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого. Агент готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровно правоохранители предотвратили новую попытку россиян совершить теракт. Силовики СБУ действовали на опережение и задержали агента РФ, когда он закладывал самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия.

