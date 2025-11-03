Искал легких денег: СБУ задержала 18-летнего информатора РФ, который расставлял 'видеоловушки' на 'Укрзализныце'. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора страны-агрессора России, который расставлял "видеоловушки" на "Укрзализныце". Предателем оказался 18-летний житель Кременчугского района.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 3 ноября. Теперь юноше грозит до 8 лет пребывания под стражей.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора, который действовал в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник шпионил за военными эшелонами, которые двигались в направлении передовой через центральные регионы Украины", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, фигурант попал в поле зрения врага, когда искал легких денег в Telegram-каналах.

Для слежки агент установил на одном из участков Укрзализныци скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и возможностью удаленного доступа для врага. Это позволяло оккупантам в режиме онлайн отслеживать маршруты движения военных грузовых поездов ВСУ и оценивать количество бронетехники, которая транспортировалась в направлении фронта.

Также злоумышленник пытался выявить позиции систем противовоздушной обороны в центральных областях. По заданию кураторов он должен был передать им фотоотчеты с геолокациями обнаруженных объектов.

Работники СБУ задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства. Перед этим спецслужба демонтировала шпионское оборудование и приняла меры для обеспечения безопасности военных локаций. Во время обыска у мужчины изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины или других военных формирований в период военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы", – указано в сообщении.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали агента российской ФСБ, которая корректировала вражеские удары по энергетическим объектам в Винницкой области. Предательницей оказалась 46-летняя безработная. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что СБУ помешала масштабной диверсионной операции на Днепропетровщине. Задержана пара агентов, которые по заданию российских кураторов изготавливали самодельные взрывные устройства для терактов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!