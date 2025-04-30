Инсценировал свое 'исчезновение', чтобы семья получила миллионную компенсацию: в Ивано-Франковске задержали дезертира. Фото

В Ивано-Франковске работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную схему, которая позволила семье дезертира незаконно получить компенсацию за пропавшего без вести военнослужащего. В результате спецоперации задержаны три человека: сам дезертир, его мать и брат.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. По данным следствия, в августе 2023 года военнослужащий самовольно покинул свое место службы в Луганской области.

Семья была немедленно об этом информирована. Пока военнослужащий скрывался, его мать и брат ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации семье без вести пропавшего.

В течение 2023-2024 годов семья незаконно получила около 1 миллиона гривен государственной помощи. Брат дезертира даже воспользовался ситуацией для собственного увольнения со службы, ссылаясь на исчезновение родственника на фронте.

Правоохранители разоблачили схему, проведя обыски в Ивано-Франковске, где были найдены документы и сам "пропавший" военнослужащий. Трем фигурантам объявлено подозрение в мошенничестве по предварительному сговору. Одному из братьев также инкриминируется дезертирство, другому – уклонение от военной службы в условиях военного положения.

Согласно Уголовному кодексу, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все трое задержаны, и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшего народного депутата Украины Ирину Сысоенко и трех ее сообщников будут судить в Киеве за организацию масштабной схемы уклонения от мобилизации. Следствие установило, что Сысоенко, после депутатства работавшая в сфере профилактической медицины, вместе с группой медиков продавала "уклонистам" фиктивные группы инвалидности.

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