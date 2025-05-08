'Хр*н это станет концом истории': Гудыменко сказал, кого должны наказать за сделки с поставками некачественных снарядов

На прошлой неделе состоялись аресты директора Павлоградского химзавода (ПХЗ) Леонида Шимана и трех его сообщников, которых подозревают в поставках Вооруженным силам Украины бракованных минометных выстрелов. Но отвечать за эту схему должны не только они: в частности, есть вопросы к первому заместителю министра Минстратегпрома Олегу Можному.

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Об этом заявил председатель Общественного антикоррупционного совета Минобороны Украины Юрий Гудыменко. На своей странице в Facebook он сравнил этот скандал с аферой МММ.

В своей заметке Гудыменко отмечает, что деятельность завода была построена по принципу финансовой пирамиды: "ПХЗ, как и МММ, нахватался обязательств, как собака блох, а Шиман, как и Мавроди, нахватался денег".

Он подчеркивает, что проблемы завода и сделки Шимана давно были очевидны, но аресты долгое время откладывались из-за влияния из самых высоких властных кабинетов.

"С самого верха было сказано: не трогать. Не арестовывать. Допросы, обыски – пожалуйста. Арест – нет", – подчеркивает Гудыменко.

Когда масштаб схемы стал явным, задержали Шимана, его заместителя Алексея Кириченко, а также Михаила Шкуренко – бывшего руководителя военного представительства Минобороны – и Юрия Яресько, руководителя группы контроля соответствующего подразделения.

Однако Гудыменко считает, что эти аресты – лишь верхушка айсберга. Он отмечает, что к таким масштабным аферам обычно привлечено большое количество людей из разных структур и уровней власти.

В частности, он обращает внимание, что скандал до сих пор не коснулся Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, которому подчиняется ПХЗ. Особенно он выделил первого заместителя министра Олега Можного, которого считает одним из ключевых ответственных за ситуацию.

"А там (в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности – прим. – Ред.) должен ответить на очень, очень много неприятных вопросов как минимум первый замминистра Можный, который непосредственно отвечал за Павлоградский химзавод, на совещаниях и вне их лоббировал интересы Шимана, озвучивал заведомо фантастические цифры боеприпасов, которые может изготовить завод. Можный был тихо уволен из министерства сразу после ареста Шимана. Но хр*н это станет концом этой истории".

Хотя других фамилий Гудыменко пока не называет, он подчеркивает необходимость системной ответственности: "Кто-то давал "неприкосновенность" Шиману. Кто-то закрывал глаза на сделки. Кто-то проводил деньги на офшоры. Очень много "кто-то". Но ответить должны все. Сверху и снизу".

Гудыменко также сомневается, что назначение нового руководителя завода сможет стабилизировать ситуацию: "Новый руководитель завода, кто бы он ни был, – по дефолту камикадзе. Есть очень маленький шанс, что он сможет сделать все правильно и пирамида не рухнет. Но шанс этот уменьшается ежеминутно".

Председатель ОАС МОУ добавил, что совет продолжит следить за этим делом, и призвал граждан активно распространять информацию и поддерживать общественный контроль, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Юрий Гудыменко отмечал, что после большой непубличной работы в решении скандала с бракованными снарядами для ВСУ совет "вынужден выйти в паблик". Ведь "финансовая пирамида" вокруг одного из ведущих заводов на Днепропетровщине привела к почти полной остановке поставок боеприпасов по многочисленным контрактам.