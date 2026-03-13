Хотел нажиться на больном пациенте: в Одессе полицейские разоблачили и задержали врача-офтальмолога. Фото

В Одессе правоохранители разоблачили и задержали врача-офтальмолога, который требовал деньги у пациента с заболеванием глаз. По данным следствия, медик просил 7500 долларов за оформление медицинских документов и обещал повлиять на решение врачебно-консультативной комиссии по установлению инвалидности по зрению. Задержание произошло во время получения неправомерной выгоды на территории медицинского учреждения.

О деле сообщили в правоохранительных органах. Следователи Одесского районного управления полиции №1 работали вместе с сотрудниками представительства внутренней безопасности в Одесской области второго управления Главного управления внутренней безопасности СБУ. По их данным, врач требовал деньги за действия, которые должен был выполнить бесплатно в рамках своих служебных обязанностей.

Как отметили правоохранители, подозреваемый предлагал повлиять на должностное лицо врачебно-консультативной комиссии. Он уверял, что может обеспечить нужное заключение о состоянии здоровья пациента.

Схема с деньгами

По информации следствия, к врачу обратился мужчина, который ранее проходил лечение из-за проблем со зрением. Ему нужно было оформить пакет медицинских документов – справки, направления и другие материалы для дальнейшего рассмотрения врачебно-консультативной комиссией. Именно эта комиссия определяет работоспособность и может установить инвалидность.

Однако вместо обычного оформления документов медик выдвинул пациенту незаконное требование. Он заявил, что за подготовку бумаг и влияние на комиссию необходимо заплатить 7500 долларов. По словам врача, 3500 долларов предназначались ему лично, еще 4000 долларов – должностному лицу комиссии, на которое он якобы должен был повлиять.

Речь шла о заключении относительно инвалидности по зрению. В случае его получения это могло стать основанием для отсрочки от призыва на военную службу.

Задержание врача

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке во время получения денег. Это произошло в его автомобиле на территории медицинского учреждения.

Во время обысков в машине и служебном кабинете правоохранители изъяли мобильный телефон, наличные и медицинскую документацию. По данным следствия, эти материалы подтверждают противоправную деятельность чиновника.

Следователи сообщили 51-летнему врачу о подозрении по части третьей статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд Украины признал судью районного суда из Одессы Людмилу Салтан виновной в получении четырех тысяч долларов США неправомерной выгоды. Ее приговорили к шести годам лишения свободы.

