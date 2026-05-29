Грозит пожизненное пожизненное: СБУ задержала агента ФСБ РФ, который наводил российские ракеты и дроны на Харьковщине

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента ФСБ, который занимался корректировкой вражеских ракет по Харьковской области. Предателем оказался местный разнорабочий.

Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 29 мая.

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-бомбовые и дроновые атаки рашистов по прифронтовым районам области", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, который работал разнорабочим, был завербован врагом после публикации прокремлевских комментариев в Telegram-каналах. Впоследствии он получил инструкции от куратора из РФ по сбору разведданных и методов конспирации во время связи со спецслужбами. Личность координатора уже установила контрразведка СБУ.

Чтобы отследить пункты базирования Сил обороны, подозреваемый передвигался по местности пешком или общественным транспортом. В случае выполнения задания российская ФСБ обещала ему так называемую "эвакуацию" на территорию страны-агрессора.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила и задержала агента во время подготовки итогового отчета с координатами потенциальных целей.

Во время обыска по месту жительства задержанного был изъят смартфон, содержащий доказательства разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала в Харьковской области несовершеннолетнего старшеклассника, которого завербовали россияне. По поручению спецслужбистов 16-летний школьник корректировал авиаудары ВКС РФ по Чугуевскому и Лозовскому районам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе задержали очередного агента российской военной разведки, который помогал врагу устраивать ракетные обстрелы областного центра. Предателем оказался клирик УПЦ МП, который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

