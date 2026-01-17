В Украину ввозили контрабанду iPhone и другой техники Apple: разоблачена масштабная схема

Государственная пограничная служба разоблачила схему нелегального ввоза техники Apple в Украину. Контрабанду ввозили микроавтобусами в тайных тайниках внутри машины. В одной из машин нашли технику на 35 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы. В одном из пунктов пропуска во время осмотра микроавтобуса Renault пограничники совместно с работниками таможни обнаружили попытку незаконного перемещения техники Apple .

"Во избежание подозрений руководитель в Польше взял нескольких пассажиров, которые направлялись в Украину. При осмотре пограничникам пришлось демонтировать конструктивные элементы транспортного средства. В специально оборудованном тайнике в днище микроавтобуса обнаружили различные мобильные телефоны – iPhone 15, 16, 17, смарт-часы и наушники Apple. Всего из тайника достали 829 единиц техники. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 35 млн гривен", – отмечают в сообщении.

Обнаруженный факт задокументирован, информация передана в ТУ БЭБ во Львовской области для дальнейшего рассмотрения.

На границе обнаружили люксовые духи

В прошлом году украинские таможенники обнаружили на посту "Львов-Южный" во Львовской области 1891 флакон духов Savage от Dior. Хотя продукция была задекларирована как оригинальная, правообладатель торговой марки Christian Dior официально подтвердил, что это контрафакт, который не соответствует требованиям компании.

В результате таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а поддельные духи изъяли. Украинцев предупреждают, что поддельная косметика может быть опасной для здоровья, ведь производится без соблюдения стандартов и контроля качества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "черные импортеры" изобрели схему контрабанды кофе в Украину, которая позволяет им ежегодно завозить и реализовывать тонны этого товара нелегально. В результате бюджет страны теряет около 1 млрд грн ежегодно.

