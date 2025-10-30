Готовил взрывчатку: СБУ разоблачила агента РФ, который должен был устроить теракт в Харькове. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харькове местного жителя, который планировал заложить взрывчатку по указанию куратора. Во время обыска в доме мужчины обнаружили недоделанное взрывное устройство и смартфон с доказательствами сотрудничества с россиянами.

По данным СБУ, это уже не первое задержание для российского агента: в 2014 году его осудили за попытку захвата Харьковской областной государственной администрации. Тогда мужчине присудили испытательный срок, во время прохождения которого его завербовали представители ФСБ.

До осени этого года агента держали "в режиме ожидания". Затем он получил от кураторов задание – изготовить взрывчатку и заложить ее по координатам, которые должен был получить от россиян.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в подготовке теракта по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей без права внесения залога. Если вину докажут, агенту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

