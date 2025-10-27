СБУ задержала агентов ФСБ, которые корректировали российские удары по Днепропетровщине и Запорожью. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще двух российских агентов. По указаниям ФСБ РФ они корректировали удары оккупантов по Днепропетровской и Запорожской области.

Видео дня

Каждый из задержанных работал в "своем" регионе, они также искали для россиян боевые позиции сил ПВО и объекты временной дислокации украинских войск. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

Что известно

Оба подозреваемых в работе на спецслужбы государства-агрессора имели одного координатора от ФСБ. Орудовали же они отдельно друг от друга: один из агентов "работал" в Запорожье, другой – на Днепропетровщине.

Главная задача, которую ставили россияне перед завербованными предателями, заключалась в поиске боевых позиций ПВО и объектов временной дислокации украинских войск.

"Среди задержанных – завербованный ФСБ руководитель охраны одного из ведущих университетов Днепра. По материалам дела, мужчину завербовали оккупанты через его родственника, который проживает в РФ и работает на российскую спецслужбу. Для выполнения агентурных задач днепрянин "подключил" своего знакомого – руководителя участка водоснабжения в городе Гуляйполе в Запорожье, который расположен вблизи линии боестолкновения", – указано в сообщении.

В Службе добавили, что для сбора координат фигуранты во время воздушных тревог объезжали местность на собственных автомобилях и фиксировали работу украинской ПВО.

Также они завуалированно выспрашивали у знакомых информацию о пунктах базирования Сил обороны, а затем проверяли полученные геолокации.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов и изъяли у них доказательства работы на вражескую спецслужбу.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской и Днепропетровской областях под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала "кротов" российского ГРУ, которые шпионили на оборонном заводе Николаевщины. Речь идет о двух работниках предприятия – лаборантке и слесаре – которые передавали российской военной разведке информацию об объекте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!