Совершал диверсии в Волынской и Львовской областях: в Украине бросили за решетку агента ФСБ

15 лет тюрьмы получил 39-летний рецидивист из Луцка, который по заказу российских спецслужб совершал диверсии. Он занимался поджогами в Волынской и Львовской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Контрразведка задержала предателя в январе этого года.

Что известно

По заказу врага злоумышленник поджигал входные двери квартир, где проживают украинские военные и их семьи. Еще одной его задачей было уничтожение технологического оборудования, обеспечивающего мобильную связь.

Предателя задержали, когда он пытался поджечь оборудование сотовой башни в районе Луцка.

Как установило расследование, заказные преступления выполнял 39-летний житель Луцка, который ранее отбывал тюремный срок за наркоторговлю. После "отсидки" он пошел на сотрудничество с ФСБ.

Российская разведка дистанционно завербовала бывшего заключенного, когда он искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

После того как с предателем провели агентурный инструктаж, он отслеживал помещения украинских защитников и их семей, а затем приходил в дома и поджигал входные двери с помощью легковоспламеняющейся смеси. Возгорание злоумышленник фиксировал на камеру телефона и "отчитывался" куратору от ФСБ.

Во время обысков у задержанного обнаружили средства поджога и смартфон с доказательствами его работы на российскую спецслужбу.

Как наказали предателя

По материалам, собранным следователями СБУ, суд признал российского агента виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 360 (умышленное повреждение сооружения электросвязи, входящего в состав телекоммуникационной сети, повлекшее прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору группой лиц).

Следующие 15 лет диверсант проведет за решеткой.

