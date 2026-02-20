Готовил двойной теракт на Львовщине: в Украине поймали и бросили за решетку агента РФ

В Украине вынесли приговор российскому агенту, который готовил серию терактов во Львовской области. Мужчина действовал по заданию спецслужб РФ и планировал дистанционно взорвать два взрывных устройства.

Контрразведка разоблачила его еще на этапе подготовки бомб. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

Осужденным оказался 33-летний безработный из Днепропетровской области, которого российские кураторы завербовали через Telegram-каналы с объявлениями о "быстром заработке". После вербовки он прибыл во Львовскую область, где арендовал номер в гостинице и забрал из тайника два самодельных взрывных устройства.

Во временном помещении агент доукомплектовывал бомбы мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Российские спецслужбы планировали активировать взрывчатку удаленно, а сам исполнитель должен был установить скрытые камеры для фиксации последствий терактов.

Контрразведка СБУ задержала мужчину "на горячем" – непосредственно во время снаряжения взрывных устройств. У него изъяли две самодельные бомбы и смартфон, через который он поддерживал связь с куратором из РФ.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами). Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование проводили сотрудники СБУ во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

