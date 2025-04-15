Генералу, подозреваемому в ненадлежащей организации обороны Харьковщины, изменили меру пресечения

Печерский районный суд Киева сменил меру пресечения бывшему командиру 125-й бригады территориальной обороны ВСУ Артуру Горбенко. Напомним, что генерал Горбенко является фигурантом дела о якобы "сдаче" врагу севера Харьковщины.

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О новой мере пресечения сообщил адвокат военного Станислав Пелюк. Эту информацию также подтвердил Печерский райсуд.

Отмечается, что мера пресечения в отношении Артура Горбенко изменена с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест. Военный генерал должен находиться под ночным домашним арестом до 15 июня.

Напомним, что в конце февраля суд сменил бывшему командиру 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ Артуру Горбенко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в январе несколько генералов из ОТУ "Харьков" отправили под арест на 60 суток по делу о прорыве границы в Харьковской области.

В частности, экс-комбригу 125-й бригады ТрО Артуру Горбенко, бывшему командиру 415-го батальона 23-й ОМБр Илье Лапину и экс-командиру 155-й бригады Дмитрию Рюмшину предъявляют обвинение в том, что они "не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления рашистов на областной центр".

По данным СБУ, "фигуранты нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТУ. Кроме того, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер для отражения и остановки наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточной части".

В ГБР говорили, что не исключают возможность привлечь главнокомандующего ВСУ Александра Сырского как свидетеля по делу о прорыве границы на Харьковщине. Также в рамках этого производства может быть допрошен руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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