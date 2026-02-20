ГБР завершило расследование в отношении командиров 'Беркута' и сообщило о подозрении начальнику Генштаба ВСУ времен Януковича

Сотрудники Государственного бюро расследования завершили дело в отношении командиров Харьковского и Львовского "Беркута" и помощника начальника штаба одного из этих подразделений времен президентства Виктора Януковича. Им инкриминируют организацию и содействие умышленным убийствам и причинению телесных повреждений участникам акций протеста на майдане Независимости в 2014 году.

Об этом говорится на сайте ГБР. Обвинительный акт передан в суд.

Детали дела

"Государственное бюро расследований продолжает системную работу по привлечению к ответственности всех причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, 18 февраля 2014 года высшие государственные руководители под предлогом проведения антитеррористической операции приняли решение о силовом разгоне протестующих в центре Киева.

Накануне подразделения "Беркута" получили дополнительное вооружение, в которое входили помповые ружья и патроны, в том числе со свинцовой картечью и пулями, запрещенными к использованию, а также светошумовые гранаты российского производства, которые не проходили надлежащей проверки на безопасность.

В ночь с 18 на 19 февраля подразделения "Беркута" из Харьковской и Львовской областей под руководством обвиняемых совместно с другими силовиками несколько раз пытались зачистить Майдан и безосновательно применяли чрезмерную силу, спецсредства и огнестрельное оружие. В результате этих действий погибли 12 человек, более 130 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Командир Львовского "Беркута", который имел российское гражданство, впоследствии был лишен украинского. Помощник начальника штаба, по данным следствия, присвоил огнестрельное оружие и скрыл его, пытаясь усложнить проведение баллистических экспертиз и работу следователей.

"Суд избрал обвиняемым меры пресечения. На их имущество наложен арест для обеспечения возмещения ущерба", – указано в сообщении.

Также следователи ГБР заочно сообщили о подозрении экс-начальнику Генштаба, которого считают участником преступной организации, созданной бывшим президентом Украины в 2010–2014 годах.

Как установило следствие, его назначили на должность после того, как предыдущий руководитель Генштаба отказался подписать приказы о привлечении ВСУ к проведению так называемой антитеррористической операции 19 февраля 2014 года.

После назначения он организовал блокирование правительственного квартала, использование военной техники для препятствования акциям протеста, перевозку личного состава МВД и другие мероприятия, ограничивающие право граждан на мирные собрания.

К выполнению этих задач было привлечено не менее 1790 военнослужащих.

"Ему инкриминируют участие в преступной организации, превышение власти, незаконное препятствование проведению акций протеста и дезертирство. После событий февраля 2014 года он покинул территорию Украины и скрывается в государстве-агрессоре", – отметили в ГБР.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память Героев Небесной Сотни в годовщину трагических событий Революции Достоинства. В своем обращении глава государства, что украинцы всегда становятся на защиту независимости, достоинства и права на свободную жизнь.

