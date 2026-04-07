'Гастроли' в одну сторону: в Украине разоблачили схему незаконного выезда за границу под видом музыкантов. Фото

В Украине была разоблачена еще одна схема незаконного выезда мужчин за границу – на этот раз уклонисты от мобилизации бежали из страны под видом музыкантов. Сейчас гражданке Украины, которая организовала такой механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу, сообщили о подозрении. Также продолжается расследование относительно участия в схеме госчиновников, включая бывшего врио министра культуры.

По предварительным данным, услугами по "организации концертов" за рубежом воспользовались почти 30 человек, еще 16 должны были отправляться в "турне", рассказали в Нацполиции. Но это были "гастроли" в одну сторону, добавили в Офисе генпрокурора Украины.

Новая схема для уклонистов

Схема работала так: женщина была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, действующее якобы в сфере культуры. Она подыскивала мужчин, которые не имели законных оснований для выезда за границу, и за денежное вознаграждение предлагала им "оформление" выезда за границу в качестве участников музыкальных групп.

Это уклонистам стоило от 7 500 до 13 тысяч долларов.

Набрав таким образом новую "группу", фигурантка подавала в Министерство культуры соответствующий список, указывая, что указанная группа якобы участвует в благотворительных концертах за рубежом. В министерстве готовили и направляли в Госпогранслужбу письма содействия для пересечения границы. Именно эти письма становились основанием для выезда, утверждают правоохранители.

Кто был причастен к схеме

В результате по такой схеме из Украины уже выехали 28 человек и "до сих пор они не вернулись", отметили в ОГПУ. Еще 16 человек планировали выезд аналогичным способом, но реализовать его не успели.

Организатору сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой из корыстных побуждений), но только заочно. Сейчас она находится за пределами Украины.

"Также были проведены обыски у бывших работников Министерства культуры, в том числе у бывшего и.о. министра культуры Украины, которые согласовывали соответствующие письма, а также у других фигурантов", – отметили в ОГПУ.

В ведомстве не уточнили, какой именно глава министерства имеется в виду. До назначения Татьяны Бережной эту должность занимал Николай Точицкий, однако он был назначен именно министром. А до Точицкого в должности и.о. министра был Ростислав Карандеев.

Что говорят правоохранители

"Проверяем причастность всех должностных лиц Министерства культуры к этой схеме. Убежден: когда государственные механизмы используют как "услугу" для обхода закона – это уже не о культуре. Это об ответственности. И она будет. Это не точка, это запятая", – пообещал генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Тернопольщине правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации, к которой был причастен директор одного из медицинских учреждений. За деньги он организовывал изготовление фиктивных медицинских документов, которые позволяли мужчинам избегать призыва и выезжать за границу.

Ранее правоохранители ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации и разоблачили восьмерых организаторов сделок в разных регионах Украины. Дельцы предлагали военнообязанным за суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов США избежать призыва по поддельным документам или помогали сбежать за границу.

