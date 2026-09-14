УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Фигуранты знали, что будет обыск": Кривонос не исключил утечку оперативной информации из НАБУ и САП

Даниил Борщ
Расследование
3 минуты
3,0 т.
В НАБУ и САП заявили, что фигуранты уголовного дела могли заранее знать о проведении обысков.
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Фигуранты уголовного дела могли заранее знать о проведении обысков. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, каким образом оперативная информация попала к подозреваемым.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос. Он отметил, что детективы заходят в реестр вещных прав на недвижимое имущество, после чего автоматически срабатывает уведомление, а неустановленные лица могут информировать об этом фигурантов.

Информация об обысках могла становиться известной заранее

По словам Кривоноса, НАБУ уже фиксировало ситуации, когда фигуранты знали о предстоящих обысках еще до проведения следственных действий.

"По нашей информации, фигуранты знали о том, что будет обыск. Сейчас мы будем выяснять, каким образом снова произошла утечка информации", — сказал директор НАБУ.

Брифинг НАБУ и САП.

Он пояснил, что одной из проблем является постоянный мониторинг реестра судебных решений. Кроме того, по словам Кривоноса, детективы при подготовке к обыскам работают с реестром вещных прав на недвижимое имущество, после чего автоматически может срабатывать уведомление, позволяющее неустановленным лицам информировать фигурантов.

В НАБУ и САП говорят и о слежке за подразделениями

Кривонос также заявил об отслеживании передвижения автомобилей подразделений НАБУ через систему "Безопасный город". Отдельно он обратил внимание на визуальное наблюдение за объектами Бюро.

Брифинг НАБУ и САП.

По его словам, отслеживаются не только реестры собственности и судебных решений. В качестве примера он привёл ситуацию, произошедшую примерно две недели назад, когда Служба безопасности Украины пыталась получить доступ к журналу судебной системы Высшего антикоррупционного суда Д3, чтобы увидеть, какие ходатайства поступают.

"Буквально две недели назад была предпринята попытка Службы безопасности Украины получить доступ к журналу судебной системы ВАКС Д3. Для чего? Чтобы посмотреть, какие ходатайства поступают", — сказал Кривонос.

Брифинг НАБУ и САП.

Он также обратил внимание на активность информационных систем, которые, по его словам, в этот же период обращались в Высший совет правосудия по поводу возможности ограничения доступа к содержанию постановлений о проведении обысков.

По словам Кривоноса, ВСП ответила, что следователь не может самостоятельно ограничивать доступ к содержанию таких постановлений, поскольку решение о проведении обыска принимает суд.

Там считают, что совокупность этих обстоятельств может свидетельствовать о попытках получить доступ к конфиденциальной информации о запланированных следственных действиях.

"Пока что все это выглядит как попытка помешать деятельности НАБУ и САП путем получения доступа к конфиденциальной информации о запланированных следственных действиях", — подытожил Кривонос.

Брифинг НАБУ и САП.

Напомним, в НАБУ и САП отреагировали на информацию о якобы предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносуи другому лицу, связанному с руководством САП. Кривонос отметил, что лично не видел соответствующих документов и официально подозрение ему не вручали.

Как писал OBOZ.UA, генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о подписании уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам генпрокурора, Кривоносу инкриминируют ряд правонарушений, связанных с подделкой документов и другими действиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОперация "Карфаген"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Семен Кривонос
Редакционная политика