"Фигуранты знали, что будет обыск": Кривонос не исключил утечку оперативной информации из НАБУ и САП

Фигуранты уголовного дела могли заранее знать о проведении обысков. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, каким образом оперативная информация попала к подозреваемым.

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Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос. Он отметил, что детективы заходят в реестр вещных прав на недвижимое имущество, после чего автоматически срабатывает уведомление, а неустановленные лица могут информировать об этом фигурантов.

Информация об обысках могла становиться известной заранее

По словам Кривоноса, НАБУ уже фиксировало ситуации, когда фигуранты знали о предстоящих обысках еще до проведения следственных действий.

"По нашей информации, фигуранты знали о том, что будет обыск. Сейчас мы будем выяснять, каким образом снова произошла утечка информации", — сказал директор НАБУ.

Он пояснил, что одной из проблем является постоянный мониторинг реестра судебных решений. Кроме того, по словам Кривоноса, детективы при подготовке к обыскам работают с реестром вещных прав на недвижимое имущество, после чего автоматически может срабатывать уведомление, позволяющее неустановленным лицам информировать фигурантов.

В НАБУ и САП говорят и о слежке за подразделениями

Кривонос также заявил об отслеживании передвижения автомобилей подразделений НАБУ через систему "Безопасный город". Отдельно он обратил внимание на визуальное наблюдение за объектами Бюро.

По его словам, отслеживаются не только реестры собственности и судебных решений. В качестве примера он привёл ситуацию, произошедшую примерно две недели назад, когда Служба безопасности Украины пыталась получить доступ к журналу судебной системы Высшего антикоррупционного суда Д3, чтобы увидеть, какие ходатайства поступают.

"Буквально две недели назад была предпринята попытка Службы безопасности Украины получить доступ к журналу судебной системы ВАКС Д3. Для чего? Чтобы посмотреть, какие ходатайства поступают", — сказал Кривонос.

Он также обратил внимание на активность информационных систем, которые, по его словам, в этот же период обращались в Высший совет правосудия по поводу возможности ограничения доступа к содержанию постановлений о проведении обысков.

По словам Кривоноса, ВСП ответила, что следователь не может самостоятельно ограничивать доступ к содержанию таких постановлений, поскольку решение о проведении обыска принимает суд.

Там считают, что совокупность этих обстоятельств может свидетельствовать о попытках получить доступ к конфиденциальной информации о запланированных следственных действиях.

"Пока что все это выглядит как попытка помешать деятельности НАБУ и САП путем получения доступа к конфиденциальной информации о запланированных следственных действиях", — подытожил Кривонос.

Напомним, в НАБУ и САП отреагировали на информацию о якобы предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносуи другому лицу, связанному с руководством САП. Кривонос отметил, что лично не видел соответствующих документов и официально подозрение ему не вручали.

Как писал OBOZ.UA, генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о подписании уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам генпрокурора, Кривоносу инкриминируют ряд правонарушений, связанных с подделкой документов и другими действиями.

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