'Эвакуация' за 15 тыс. долларов: на Львовщине разоблачили организованную схему дезертирства. Фото

На Львовщине разоблачили организованную схему дезертирства, по которой военнослужащие могли "эвакуироваться" из части за 10–15 тысяч долларов. Преступная группа обеспечивала сопровождение, перевозку и доставку домой, используя поддельные документы и конспиративные методы.

Правоохранители задержали организатора и одного из участников, еще одному фигуранту объявлено подозрение заочно. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, группа действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск. В состав входили военнослужащий в СЗЧ, бывший правоохранитель и гражданское лицо. Организатором стал военный, который ранее сам воспользовался такой схемой и начал зарабатывать на других.

Фигуранты искали "клиентов" непосредственно на полигоне, склоняли их к самовольному оставлению службы и действовали под прикрытием: переодевались в форму, представлялись офицерами, пользовались поддельными документами, передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией и постоянно меняли номера телефонов.

В одном из случаев они применили физическое и психологическое давление к "клиенту": заставили раздеться, отобрали деньги, документы и телефон и оставили его в населенном пункте области. Следователи задокументировали ряд аналогичных эпизодов и продолжаются проверки других случаев.

Организатор и один из участников задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 УК Украины – организация дезертирства в условиях военного положения.

Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно, проводятся мероприятия для его задержания. Суд избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают полный круг причастных, в частности возможные связи среди должностных лиц учебного центра.

