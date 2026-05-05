Должна была выдать себя за почтового курьера: СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, которая готовила теракт в Житомире

В Житомире задержали российского агента, которая готовила теракт против военных. Женщина должна была действовать под видом почтового курьера и планировала доставить взрывчатку в здание.

Вражеского агента задержали сотрудники СБУ и Нацполиции. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, российский агент должна была доставить в админздание военного подразделения посылку, в которой была спрятана самодельная взрывчатка. После передачи "посылки" оккупанты планировали дистанционно взорвать устройство.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подготовку теракта и задержали женщину, когда она уже подготовила взрывчатку и приобрела форму одной из украинских почтовых служб.

Расследование установило, что жительницу Измаила завербовали через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка. После этого ее направили в Житомир, где она арендовала жилье и начала готовить взрывчатку по инструкциям кураторов из РФ.

По указаниям российских спецслужб, она добавила к устройству металлические элементы. Управлять подрывом оккупанты должны были дистанционно, с помощью телефона. Также женщина проводила разведку возле потенциального объекта и фиксировала другие военные локации в городе.

Во время обыска правоохранители изъяли готовую взрывчатку, компоненты для ее изготовления, форму курьера и мобильный телефон с доказательствами подготовки преступления.

Женщину подозревают в государственной измене. По состоянию на момент публикации, она находится под стражей. Задержанной грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

