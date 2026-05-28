Детектива и аналитика БЭБ разоблачили на взятках и задержали: все подробности дела. Фото

Правоохранители разоблачили двух работников Бюро экономической безопасности Украины, которых подозревают в вымогательстве взяток. Речь идет о старшем детективе территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитике центрального аппарата Бюро. Обоих задержали 28 мая после получения средств в рамках двух отдельных уголовных производств.

По данным Офиса генерального прокурора, детектив требовал 15 тыс. долларов у мужчины, который фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег. Аналика БЭБ подозревают в том, что он за 2 тыс. долларов обещал помочь предприятию с получением лицензии на хранение горючего. В ведомстве заявили, что следствие продолжается и устанавливаются все обстоятельства дела.

Схемы влияния

В первом эпизоде, по информации следствия, старший детектив БЭБ убеждал мужчину, что имеет достаточно доказательств для повторного привлечения его к уголовной ответственности. Также он заявлял, что из-за предыдущей судимости тот якобы "точно окажется за решеткой", если не согласится на передачу денег.

Для организации встреч детектив присылал повестки якобы для проведения следственных действий. Сначала он получил 10 тыс. долларов, после чего, как утверждают правоохранители, никаких процессуальных действий с заявителем не проводил. Задержание произошло во время очередной встречи.

В другом производстве фигурирует аналитик БЭБ, который ранее работал в налоговой службе. По версии следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому отказали в выдаче лицензии на хранение горючего.

По данным правоохранителей, аналитик предложил помощь с повторной подачей документов и пообещал использовать свои старые связи для влияния на должностных лиц налоговой службы. После повторного обращения предприятие получило необходимую лицензию, а сотрудник БЭБ потребовал "вознаграждение" в размере 2 тыс. долларов.

Задержание чиновников

В Службе безопасности Украины заявили, что обоих работников БЭБ задержали "на горячем". Один из фигурантов, по данным СБУ, начал работать в Бюро только в феврале 2026 года.

"За деньги чиновник "помог" бизнесмену получить лицензию на право хранения горючего на складах компании. Другой злоумышленник – старший детектив Территориального управления БЭБ в Киевской области требовал взятку от фигуранта уголовного производства за его непривлечение к ответственности", – говорится в сообщении официального Telegram-канала СБУ.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении. Действия старшего детектива квалифицировали по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере. Аналитику БЭБ инкриминируют ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реакция БЭБ

Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский заявил, что БЭБ сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию правоохранителям.

"Спасибо работникам СБУ, ГБР и прокурорам Офиса Генерального прокурора за помощь в трансформации Бюро. Очищение системы продолжается. В рамках аттестации и кадровых процедур уже уволены 245 работников. Изменение системы является непростым, но необходимым путем. БЭБ работает над тем, чтобы стать органом, основой которого является профессионализм, добродетель и доверие общества.", – отметил он в своем Telegram-канале.

