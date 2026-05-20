На Киевщине дельцы зарабатывали на уклонистах под прикрытием благотворительных фондов. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали на Киевщине дельцов, которые под прикрытием благотворительных фондов зарабатывали на уклонистах. Стоимость "услуг" составляла 16 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

"Служба безопасности ликвидировала на Киевщине еще одну схему избежания мобилизации. По результатам комплексных мероприятий в столичном регионе нейтрализована преступная группа, которая за деньги "бронировала" уклонистов или нелегально переправляла их за пределы Украины", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в СБУ, незаконную деятельность организовали двое руководителей местных благотворительных фондов и их сообщник – безработный житель столицы, который подыскивал клиентов. Следователи задокументировали, как за 16 тысяч долларов США "бизнесмены" предлагали военнообязанным несколько вариантов уклонения от призыва.

Так, одним из способов реализации сделки было фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры с последующим получением отсрочки от призыва. Еще одно направление – организация побега уклонистов через западную границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Для этого организаторы схемы планировали задействовать своих "проводников" в приграничных регионах Украины, которые хорошо знают горную местность и водоемы вне КПП.

Сотрудники СБУ задержали всех трех дельцов на горячем – после получения ими части взятки от клиента. Во время обысков в домах и автомобилях задержанных обнаружены смартфоны, флеш носители, поддельные документы и другие вещественные доказательства сделки. Злоумышленникам сообщено о подозрении.

