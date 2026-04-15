В Украине разоблачили масштабную "таможенную" схему: в БЭБ назвали сумму оборудки

В Украине разоблачили схему уклонения от антидемпинговой пошлины, которая нанесла государству убытков на 9,8 млн грн. Ее суть заключалась в фальсификации страны происхождения товара, что позволяло избегать уплаты пошлин и НДС.

Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский. Он отметил: разоблачение схемы позволило заблокировать возможность реализации подобных оборудок в будущем.

По его словам, после того, как детективы БЭБ задокументировали весь механизм обхода антидемпинговых мер, а материалы расследования передали Министерству экономики, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении антидемпинговых мер. В частности, теперь они применяются:

К импорту из Китая и Малайзии.

В случаях, когда происхождение товара не подтверждено.

Детали схемы

В целом же, рассказал Цивинский, для реализации схемы злоумышленница организовала незаконный импорт металлических изделий по поддельным документам. Так:

По бумагам, товар везли из Малайзии.

Фактически же они имели другое, скрытое от таможни происхождение.

"Это позволяло избегать уплаты антидемпинговых пошлин и НДС. Таможенный брокер, не знавший о подделке, оформлял импорт на основании недостоверных данных, что легализовало схему уклонения от платежей", – говорится в сообщении.

Ранее же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для экс-заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского меру пресечения в виде залога 20 млн грн – по делу о легализации более 2 млн долларов через отель в Буковеле. По данным следствия:

Средства не имели законного происхождения .

. Активы оформлялись на родственника.

"Чиновник в течение 2020 – 2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. В целом он вложил в строительство более 2 млн долл. США, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи", – рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, топ-чиновника "Укрзалізниці" уличили во взяточничестве. Заместитель директора департамента экологической безопасности перевозчика получил $100 тыс. за демонтаж и списание железнодорожного пути на месте добычи полезных ископаемых. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога 4,3 млн грн.

