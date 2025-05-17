Делал вид, что 'прогуливается': на Закарпатье задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе. Фото и видео

В 300 метрах от государственной границы в Закарпатской области остановили мужчину, который пытался незаконно попасть в Словакию. Нарушитель "путешествовал" на моноколесе.

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Пресс-служба ГПСУ рассказала, что приближение украинца к госгранице зафиксировала фотоловушка. Также за его передвижением на окраине Ужгорода следил дрон пограничников.

Оказалось, что нарушитель более месяца обдумывал план действий.

"План был таков: одеться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород", – сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Мужчине оставалось преодолеть 300 метров, однако его остановил пограничный наряд отдела "Ужгород".

Далее его доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения, гражданин Украины может быть привлечен к ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). Решение по делу будет принимать суд.

Как писал OBOZ.UA, перед этим на Закарпатье Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который продавал уклонистам информацию о защите границы, чтобы они могли нелегально покинуть страну. С каждого "клиента"-военнообязанного чиновник брал примерно по 2500 долларов.

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