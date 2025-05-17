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Делал вид, что "прогуливается": на Закарпатье задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе. Фото и видео

Дарья Дурова
Расследование
1 минута
792
Делал вид, что 'прогуливается': на Закарпатье задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе. Фото и видео

В 300 метрах от государственной границы в Закарпатской области остановили мужчину, который пытался незаконно попасть в Словакию. Нарушитель "путешествовал" на моноколесе.

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Пресс-служба ГПСУ рассказала, что приближение украинца к госгранице зафиксировала фотоловушка. Также за его передвижением на окраине Ужгорода следил дрон пограничников.

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Делал вид, что "прогуливается": на Закарпатье задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе. Фото и видео

Оказалось, что нарушитель более месяца обдумывал план действий.

"План был таков: одеться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород", – сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Мужчине оставалось преодолеть 300 метров, однако его остановил пограничный наряд отдела "Ужгород".

Далее его доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения, гражданин Украины может быть привлечен к ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). Решение по делу будет принимать суд.

Делал вид, что "прогуливается": на Закарпатье задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе. Фото и видео

Как писал OBOZ.UA, перед этим на Закарпатье Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который продавал уклонистам информацию о защите границы, чтобы они могли нелегально покинуть страну. С каждого "клиента"-военнообязанного чиновник брал примерно по 2500 долларов.

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