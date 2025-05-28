Действовали порознь: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая наводила российские удары на Константиновку. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть российской ФСБ, которая корректировала вражеские удары на прифронтовую Константиновку. В состав ячейки входило четверо местных жителей, которые действовали порознь, но имели одного куратора.

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Об этом сообщают пресс-служба СБУ и Донецкая областная прокуратура. Предателям грозит пожизненное заключение.

Главной задачей агентов был сбор координат мест расположения подразделений Вооруженных сил Украины. Задержанными оказались: 35-летний ИТ-специалист, который под прикрытием настройки интернета у клиентов незаметно узнавал информацию о размещении украинских войск, еще трое фигурантов – 23-летний грузчик с местного рынка и двое безработных обходили город, фиксируя нужные объекты.

Все участники группы были завербованы через Телеграм-каналы, обещавшие "легкий заработок".

Для сбора информации предатели использовали Google Maps, на которых обозначали потенциальные цели, добавляя к снимкам детальные описания местности. Сотрудники СБУ разоблачили деятельность агентурной группы и задержали всех ее участников. Во время обысков у мужчин изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

"Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала очередного информатора российских спецслужб, который корректировал вражеские удары по Николаевской области. Предателем оказался 57-летний местный житель, экс-работник мебельной фабрики. Ключевой целью фигуранта был поиск и передача координат блокпостов и других мест сосредоточения Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали агента ФСБ РФ, который собирался передать российским оккупантам данные об обороне региона. Сведения были необходимы захватчикам для подготовки ракетных ударов.

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