Было три платежа в разные дни: стало известно, кто внес залог в 120 млн грн за вице-премьера Чернышова

В среду, 2 июля, стало известно о том, что за вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышева внесли 120 миллионов гривен залога. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц.

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Отмечается, что залог был внесен в разные дни и было три платежа. А кто именно внес 120 миллионов гривен за Алексея Чернышева узнали журналисты издания "Схемы".

"120 миллионов гривен внесли частями в разные дни. Жена Алексея внесла более 12 миллионов гривен, 66 миллионов гривен внесла ООО "Форавто тор" из Днепра, которая была создана в апреле этого года и торгует деталями для автомобилей. 44 миллиона гривен внесла Дарья Бедя – директор по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management)", – говорится в сообщении.

В чем подозревают Чернышова

Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, как для себя, так и для третьих лиц. Речь идет о схеме с незаконной передачей государственной земли застройщику Сергею Копыстыри.

По версии следствия, в 2021-2022 годах Копыстыра совместно со своим доверенным Олегом Татаренко при содействии должностных лиц, в частности Чернышова, незаконно завладели участком площадью более 11 га в Киеве, принадлежавшим агрофирме "Цветы Украины". В дальнейшем землю перевели на баланс государственного предприятия "Укркоммунобслуживание", а затем заключили инвестиционное соглашение с компанией Копыстыри – "Ситигазсервис". Оценку земли значительно занизили, что могло повлечь потерю более 1 млрд грн для государства.

В рамках этой сделки чиновники якобы получили скидки на жилье – цена квадратного метра для них колебалась от 1 до 8 тысяч гривен вместо рыночных 30 тысяч. По подсчетам следователей, общий размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн. Кроме Чернышова, в деле фигурируют:

Василий Володин – бывший госсекретарь Минрегиона;

Максим Горбатюк – советник министра;

Алла Сушон – экс-директор ГП "Укркоммунобслуживание";

Сергей Копыстыра – застройщик;

Олег Татаренко – его доверенное лицо.

Для большинства из них уже избраны меры пресечения – от содержания под стражей до многомиллионных залогов. Алексей Чернышов лично присутствовал на судебном заседании. Он заявил, что не признает вину, считает дело политическим и не собирается уходить в отставку. "Ни один земельный участок не потерян... Министр не влиял на заключение каких-либо договоров", – прокомментировал ситуацию Чернышов.

Что решил суд для Чернышова

прибывать на вызовы правоохранителей в течение двух месяцев;

не выезжать из Украины;

не общаться со свидетелями и фигурантами дела;

сообщать об изменении места жительства или работы.

Однако ходатайство об отстранении от должности суд не удовлетворил. Попытка защиты провести заседание в закрытом режиме не была поддержана судом. Судья Виталий Крикливый признал аргументы о безопасности и конфиденциальности недостаточными для закрытия слушаний. Заседание проходило публично, с многочисленным вниманием со стороны медиа.

Ранее сообщалось, что вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышева до сих пор не отстранили от должности, несмотря на то, что ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Суд принял решение оставить чиновника в должности.

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