Вице-премьера Чернышова не отстранили от должности: что известно

Вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова не отстранили от должности, несмотря на то, что ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Суд принял решение оставить чиновника в должности, залог пока не внесен, планируется подача апелляции.

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Об этом свидетельствует видеотрансляция заседания, которую проводил Высший антикоррупционный суд (ВАКС). "Продолжаем делать свое дело, свою работу. А делу, которое рассматривается... я уверен, суд предоставит объективную законно оценку", – отметил Чернышов после суда.

Также вице-премьер заявил, что его раунды и счета его семьи в банках пока заблокированы и он не может их использовать. "Планирую выполнять решение суда. Они для меня являются обязательными", – подчеркивает Чернышов. При этом он отмечает, что "обвинения не являются обоснованными" и обещает это доказать.

27 июня Чернышеву был назначен залог в размере 120 миллионов гривен, однако на первом заседании вице-премьер отметил, что сумма "слишком большая" для него и адвокаты чиновника намерены подать апелляцию. В случае неуплаты в течение пяти дней НАБУ подаст ходатайство о взятии его под стражу. Однако 2 июля Чернышов уже отметил, что продолжает собирать средства для внесения залога и надеется это сделать в течение дня.

В чем подозревают Чернышова

Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, как для себя, так и для третьих лиц. Речь идет о схеме с незаконной передачей государственной земли застройщику Сергею Копыстыре.

По версии следствия, в 2021-2022 годах Копыстыра совместно со своим доверенным Олегом Татаренко при содействии должностных лиц, в частности Чернышова, незаконно завладели участком площадью более 11 га в Киеве, принадлежавшем агрофирме "Цветы Украины". В дальнейшем землю перевели на баланс государственного предприятия "Укркоммунобслуживание", а затем заключили инвестиционное соглашение с компанией Копыстыри – "Ситигазсервис". Оценку земли значительно занизили, что могло повлечь потерю более 1 млрд грн для государства.

В рамках этой сделки чиновники якобы получили скидки на жилье – цена квадратного метра для них колебалась от 1 до 8 тысяч гривен вместо рыночных 30 тысяч. По подсчетам следователей, общий размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн. Кроме Чернышова, в деле фигурируют:

Василий Володин – бывший госсекретарь Минрегиона;

Максим Горбатюк – советник министра;

Алла Сушон – экс-директор ГП "Укркоммунобслуживание";

Сергей Копыстыра – застройщик;

Олег Татаренко – его доверенное лицо.

Для большинства из них уже избраны меры пресечения – от содержания под стражей до многомиллионных залогов. Алексей Чернышов лично присутствовал на судебном заседании. Он заявил, что не признает вину, считает дело политическим и не собирается уходить в отставку. "Ни один земельный участок не потерян... Министр не влиял на заключение каких-либо договоров", – прокомментировал ситуацию Чернышов.

Что решил суд для Чернышова

прибывать на вызовы правоохранителей в течение двух месяцев;

не выезжать из Украины;

не общаться со свидетелями и фигурантами дела;

сообщать об изменении места жительства или работы.

Однако ходатайство об отстранении от должности суд не удовлетворил. Попытка защиты провести заседание в закрытом режиме не была поддержана судом. Судья Виталий Крикливый признал аргументы о безопасности и конфиденциальности недостаточными для закрытия слушаний. Заседание проходило публично, с многочисленным вниманием со стороны медиа.

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